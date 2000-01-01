Попов Фёдор Фёдорович
Место рожденияп. Чернопенье (Бахматовский)
Дата рождения1771
Дата смерти1847
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771
Отец: Попов Фёдор Иванович
п. Чернопенье (Бахматовский)
Бракосочетание
До 1795
Жена: Попова Ефимия Георгиевна
п. Чернопенье (Бахматовский)
Рождение ребёнка
1806
Сын: Попов Пётр Фёдорович
Мать ребёнка: Попова Ефимия Георгиевна
п. Чернопенье (Бахматовский)
Рождение ребёнка
1809
Мать ребёнка: Попова Ефимия Георгиевна
п. Чернопенье (Бахматовский)
Рождение ребёнка
1813
Дочь: Ирина Фёдоровна
Мать ребёнка: Попова Ефимия Георгиевна
п. Чернопенье (Бахматовский)
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Татьяна Фёдоровна
Мать ребёнка: Попова Ефимия Георгиевна
п. Чернопенье (Бахматовский)
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Евдокия Фёдоровна
Мать ребёнка: Попова Ефимия Георгиевна
п. Чернопенье (Бахматовский)
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Агрипина Фёдоровна
Мать ребёнка: Попова Ефимия Георгиевна
п. Чернопенье (Бахматовский)
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Матрона Фёдоровна
Мать ребёнка: Попова Ефимия Георгиевна
п. Чернопенье (Бахматовский)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Попова Пелагея
п. Чернопенье (Бахматовский)
Место жительства
Неизвестно
п. Чернопенье (Бахматовский)
Смерть
1847
п. Чернопенье (Бахматовский)