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Попов Фёдор Фёдорович

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Место рождения

п. Чернопенье (Бахматовский)

Дата рождения

1771

Дата смерти

1847

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771

Отец: Попов Фёдор Иванович

Мать: Попова Акилина Афонасьева

п. Чернопенье (Бахматовский)
Бракосочетание
До 1795

Жена: Попова Ефимия Георгиевна

п. Чернопенье (Бахматовский)
Рождение ребёнка
1806

Сын: Попов Пётр Фёдорович

Мать ребёнка: Попова Ефимия Георгиевна

п. Чернопенье (Бахматовский)
Рождение ребёнка
1809

Сын: Попов Филат Фёдорович

Мать ребёнка: Попова Ефимия Георгиевна

п. Чернопенье (Бахматовский)
Рождение ребёнка
1813

Дочь: Ирина Фёдоровна

Мать ребёнка: Попова Ефимия Георгиевна

п. Чернопенье (Бахматовский)
Рождение ребёнка
1815

Дочь: Татьяна Фёдоровна

Мать ребёнка: Попова Ефимия Георгиевна

п. Чернопенье (Бахматовский)
Рождение ребёнка
1822

Дочь: Евдокия Фёдоровна

Мать ребёнка: Попова Ефимия Георгиевна

п. Чернопенье (Бахматовский)
Рождение ребёнка
1826

Дочь: Агрипина Фёдоровна

Мать ребёнка: Попова Ефимия Георгиевна

п. Чернопенье (Бахматовский)
Рождение ребёнка
1830

Дочь: Матрона Фёдоровна

Мать ребёнка: Попова Ефимия Георгиевна

п. Чернопенье (Бахматовский)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Попова Пелагея

п. Чернопенье (Бахматовский)
Место жительства
Неизвестно
п. Чернопенье (Бахматовский)
Смерть
1847
п. Чернопенье (Бахматовский)
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