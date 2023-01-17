Попова (?) Ефимия Георгиевна
Место рождения
Дата рождения1773
Дата смертиПосле 1795
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773
Отец: не указан
Мать: не указана
Пустошенской волости
Бракосочетание
До 1795
п. Чернопенье (Бахматовский)
Рождение ребёнка
1806
Сын: Попов Пётр Фёдорович
Отец ребёнка: Попов Фёдор Фёдорович
п. Чернопенье (Бахматовский)
Рождение ребёнка
1809
Отец ребёнка: Попов Фёдор Фёдорович
п. Чернопенье (Бахматовский)
Рождение ребёнка
1813
Дочь: Ирина Фёдоровна
Отец ребёнка: Попов Фёдор Фёдорович
п. Чернопенье (Бахматовский)
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Татьяна Фёдоровна
Отец ребёнка: Попов Фёдор Фёдорович
п. Чернопенье (Бахматовский)
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Евдокия Фёдоровна
Отец ребёнка: Попов Фёдор Фёдорович
п. Чернопенье (Бахматовский)
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Агрипина Фёдоровна
Отец ребёнка: Попов Фёдор Фёдорович
п. Чернопенье (Бахматовский)
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Матрона Фёдоровна
Отец ребёнка: Попов Фёдор Фёдорович
п. Чернопенье (Бахматовский)
Место жительства
Неизвестно
п. Чернопенье (Бахматовский)
Смерть
После 1795