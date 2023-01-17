Попова (?) Ефимия Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попова (?) Ефимия Георгиевна

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Место рождения

Белевской, Орловский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1773

Дата смерти

После 1795

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773

Отец: не указан

Мать: не указана

Белевской, Орловский уезд, Вятская губерния
Пустошенской волости
Бракосочетание
До 1795

Муж: Попов Фёдор Фёдорович

п. Чернопенье (Бахматовский)
Рождение ребёнка
1806

Сын: Попов Пётр Фёдорович

Отец ребёнка: Попов Фёдор Фёдорович

п. Чернопенье (Бахматовский)
Рождение ребёнка
1809

Сын: Попов Филат Фёдорович

Отец ребёнка: Попов Фёдор Фёдорович

п. Чернопенье (Бахматовский)
Рождение ребёнка
1813

Дочь: Ирина Фёдоровна

Отец ребёнка: Попов Фёдор Фёдорович

п. Чернопенье (Бахматовский)
Рождение ребёнка
1815

Дочь: Татьяна Фёдоровна

Отец ребёнка: Попов Фёдор Фёдорович

п. Чернопенье (Бахматовский)
Рождение ребёнка
1822

Дочь: Евдокия Фёдоровна

Отец ребёнка: Попов Фёдор Фёдорович

п. Чернопенье (Бахматовский)
Рождение ребёнка
1826

Дочь: Агрипина Фёдоровна

Отец ребёнка: Попов Фёдор Фёдорович

п. Чернопенье (Бахматовский)
Рождение ребёнка
1830

Дочь: Матрона Фёдоровна

Отец ребёнка: Попов Фёдор Фёдорович

п. Чернопенье (Бахматовский)
Место жительства
Неизвестно
п. Чернопенье (Бахматовский)
Смерть
После 1795
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