Попов Пётр Фёдорович
Место рождения
Дата рождения1806
Дата смертиПосле 1844
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
Отец: Попов Фёдор Фёдорович
Мать: Попова Ефимия Георгиевна
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Елена Петровна
Мать ребёнка: Попова Ульяна Пантелеева
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Евдокия Петровна
Мать ребёнка: Попова Ульяна Пантелеева
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Ефрасинья Петровна
Мать ребёнка: Попова Ульяна Пантелеева
Рождение ребёнка
1838
Мать ребёнка: Попова Ульяна Пантелеева
Рождение ребёнка
1842
Мать ребёнка: Попова Ульяна Пантелеева
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Ефрасинья Петровна
Мать ребёнка: Попова Ульяна Пантелеева
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Марфа Петровна
Мать ребёнка: Попова Ульяна Пантелеева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Попова Ульяна Пантелеева
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1844