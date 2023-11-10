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Попов Пётр Фёдорович

Место рождения

Чернопенье, Оричевский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

1806

Дата смерти

После 1844

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: Попов Фёдор Фёдорович

Мать: Попова Ефимия Георгиевна

Чернопенье, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1831

Дочь: Елена Петровна

Мать ребёнка: Попова Ульяна Пантелеева

Чернопенье, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Евдокия Петровна

Мать ребёнка: Попова Ульяна Пантелеева

Чернопенье, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Ефрасинья Петровна

Мать ребёнка: Попова Ульяна Пантелеева

Чернопенье, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1838

Сын: Попов Михаил Петрович

Мать ребёнка: Попова Ульяна Пантелеева

Чернопенье, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1842

Сын: Попов Прокоп Петрович

Мать ребёнка: Попова Ульяна Пантелеева

Чернопенье, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1843

Дочь: Ефрасинья Петровна

Мать ребёнка: Попова Ульяна Пантелеева

Чернопенье, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1844

Дочь: Марфа Петровна

Мать ребёнка: Попова Ульяна Пантелеева

Чернопенье, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Попова Ульяна Пантелеева

Чернопенье, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Место жительства
Неизвестно
Чернопенье, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1844
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