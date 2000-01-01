Попова (?) Ульяна Пантелеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1809
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Елена Петровна
Отец ребёнка: Попов Пётр Фёдорович
п. Чернопенье (Бахматовский)
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Евдокия Петровна
Отец ребёнка: Попов Пётр Фёдорович
п. Чернопенье (Бахматовский)
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Ефрасинья Петровна
Отец ребёнка: Попов Пётр Фёдорович
п. Чернопенье (Бахматовский)
Рождение ребёнка
1838
Отец ребёнка: Попов Пётр Фёдорович
п. Чернопенье (Бахматовский)
Рождение ребёнка
1842
Отец ребёнка: Попов Пётр Фёдорович
п. Чернопенье (Бахматовский)
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Ефрасинья Петровна
Отец ребёнка: Попов Пётр Фёдорович
п. Чернопенье (Бахматовский)
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Марфа Петровна
Отец ребёнка: Попов Пётр Фёдорович
п. Чернопенье (Бахматовский)
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Попов Пётр Фёдорович
п. Чернопенье (Бахматовский)
Место жительства
Неизвестно
п. Чернопенье (Бахматовский)
Смерть
Неизвестно