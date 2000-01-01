Попова (?) Ульяна Пантелеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПопова (?) Ульяна Пантелеева

Попова (?) Ульяна Пантелеева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1831

Дочь: Елена Петровна

Отец ребёнка: Попов Пётр Фёдорович

п. Чернопенье (Бахматовский)
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Евдокия Петровна

Отец ребёнка: Попов Пётр Фёдорович

п. Чернопенье (Бахматовский)
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Ефрасинья Петровна

Отец ребёнка: Попов Пётр Фёдорович

п. Чернопенье (Бахматовский)
Рождение ребёнка
1838

Сын: Попов Михаил Петрович

Отец ребёнка: Попов Пётр Фёдорович

п. Чернопенье (Бахматовский)
Рождение ребёнка
1842

Сын: Попов Прокоп Петрович

Отец ребёнка: Попов Пётр Фёдорович

п. Чернопенье (Бахматовский)
Рождение ребёнка
1843

Дочь: Ефрасинья Петровна

Отец ребёнка: Попов Пётр Фёдорович

п. Чернопенье (Бахматовский)
Рождение ребёнка
1844

Дочь: Марфа Петровна

Отец ребёнка: Попов Пётр Фёдорович

п. Чернопенье (Бахматовский)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Попов Пётр Фёдорович

п. Чернопенье (Бахматовский)
Место жительства
Неизвестно
п. Чернопенье (Бахматовский)
Смерть
Неизвестно
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