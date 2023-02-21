Попов Михаил Петрович
Место рожденияп. Чернопенье (Бахматовский)
Дата рождения1838
Дата смертиПосле 1868
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838
Отец: Попов Пётр Фёдорович
Мать: Попова Ульяна Пантелеева
п. Чернопенье (Бахматовский)
Рождение ребёнка
1865
Мать ребёнка: Попова Мавра Васильева
Рождение ребёнка
26.01.1868 ст.
Дочь: Анна Михайловна
Мать ребёнка: Попова Мавра Васильева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Попова Мавра Васильева
Место жительства
Неизвестно
п. Чернопенье (Бахматовский)
Смерть
После 1868