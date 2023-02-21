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Попов Михаил Петрович

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Место рождения

п. Чернопенье (Бахматовский)

Дата рождения

1838

Дата смерти

После 1868

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838

Отец: Попов Пётр Фёдорович

Мать: Попова Ульяна Пантелеева

п. Чернопенье (Бахматовский)
Рождение ребёнка
1865

Сын: Попов Гурей Михайлович

Мать ребёнка: Попова Мавра Васильева

Рождение ребёнка
26.01.1868 ст.

Дочь: Анна Михайловна

Мать ребёнка: Попова Мавра Васильева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Попова Мавра Васильева

Место жительства
Неизвестно
п. Чернопенье (Бахматовский)
Смерть
После 1868
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