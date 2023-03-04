Попов Михаил Фёдорович
Место рождения
Дата рождения1768
Дата смерти09.04.1820
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768
Отец: Попов Фёдор Иванович
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
08.02.1784 ст.
1784г. (свадьба) МК Камещницкое ГАКО ф. 237 оп. 75 д. 1014 невеста Быстрицкого прихода д. Нагорская отец Игнат Мамаев оба первым браком
Рождение ребёнка
1788
Мать ребёнка: Попова (Мамаева) Елизавета Игнатьева
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Исупова (Попова) Соломона Михайловна
Мать ребёнка: Попова (Мамаева) Елизавета Игнатьева
Рождение ребёнка
1802
Дочь: (Попова) Евдокия Михайловна
Мать ребёнка: Попова (Мамаева) Елизавета Игнатьева
Смерть
09.04.1820