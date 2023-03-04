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Попов Михаил Фёдорович

Место рождения

Чернопенье, Оричевский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

1768

Дата смерти

09.04.1820

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768

Отец: Попов Фёдор Иванович

Мать: Попова Акилина Афонасьева

Чернопенье, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Место жительства
Неизвестно
Чернопенье, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
08.02.1784 ст.

Жена: Попова (Мамаева) Елизавета Игнатьева

Чернопенье, Оричевский муниципальный район, Кировская область
1784г. (свадьба) МК Камещницкое ГАКО ф. 237 оп. 75 д. 1014 невеста Быстрицкого прихода д. Нагорская отец Игнат Мамаев оба первым браком
Рождение ребёнка
1788

Сын: Попов Егор Михайлович

Мать ребёнка: Попова (Мамаева) Елизавета Игнатьева

Чернопенье, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1794

Дочь: Исупова (Попова) Соломона Михайловна

Мать ребёнка: Попова (Мамаева) Елизавета Игнатьева

Чернопенье, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1802

Дочь: (Попова) Евдокия Михайловна

Мать ребёнка: Попова (Мамаева) Елизавета Игнатьева

Чернопенье, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
09.04.1820
Чернопенье, Оричевский муниципальный район, Кировская область

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