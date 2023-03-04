Исупова (Попова) Соломона Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Исупова (Попова) Соломона Михайловна

Место рождения

Чернопенье, Оричевский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

1794

Дата смерти

После 1834

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794

Отец: Попов Михаил Фёдорович

Мать: Попова (Мамаева) Елизавета Игнатьева

Чернопенье, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Исупов Горот Андреевич

Чернопенье, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Место жительства
Неизвестно
Чернопенье, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1818

Дочь: (Исупова) Гликерия Горотовна

Отец ребёнка: Исупов Горот Андреевич

Чернопенье, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1820

Дочь: (Исупова) Агафия Горотовна

Отец ребёнка: Исупов Горот Андреевич

Чернопенье, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1824

Дочь: (Исупова) Матрона Горотовна

Отец ребёнка: Исупов Горот Андреевич

Чернопенье, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1826

Дочь: (Исупова) Наталия Горотовна

Отец ребёнка: Исупов Горот Андреевич

Чернопенье, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1829

Сын: Исупов Викул Горотович

Отец ребёнка: Исупов Горот Андреевич

Чернопенье, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1830

Дочь: (Исупова) Евдокия Горотовна

Отец ребёнка: Исупов Горот Андреевич

Чернопенье, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1833

Сын: Исупов Аверкий Горотович

Отец ребёнка: Исупов Горот Андреевич

Чернопенье, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1834

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