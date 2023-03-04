Исупова (Попова) Соломона Михайловна
Место рождения
Дата рождения1794
Дата смертиПосле 1834
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1818
Дочь: (Исупова) Гликерия Горотовна
Отец ребёнка: Исупов Горот Андреевич
Рождение ребёнка
1820
Дочь: (Исупова) Агафия Горотовна
Отец ребёнка: Исупов Горот Андреевич
Рождение ребёнка
1824
Дочь: (Исупова) Матрона Горотовна
Отец ребёнка: Исупов Горот Андреевич
Рождение ребёнка
1826
Дочь: (Исупова) Наталия Горотовна
Отец ребёнка: Исупов Горот Андреевич
Рождение ребёнка
1829
Отец ребёнка: Исупов Горот Андреевич
Рождение ребёнка
1830
Дочь: (Исупова) Евдокия Горотовна
Отец ребёнка: Исупов Горот Андреевич
Рождение ребёнка
1833
Отец ребёнка: Исупов Горот Андреевич
Смерть
После 1834