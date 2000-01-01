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Исупов Горот Андреевич

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Место рождения

д. Ростригинина

Дата рождения

1798

Дата смерти

После 1834

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Ростригинина
Вятский уезд, Вязовская волость
Место жительства
1816
п. Чернопенье (Бахматовский)
Рождение ребёнка
1818

Дочь: Гликерия Горотовна

Мать ребёнка: Исупова Соломона Михайловна

п. Чернопенье (Бахматовский)
Рождение ребёнка
1820

Дочь: Агафия Горотовна

Мать ребёнка: Исупова Соломона Михайловна

п. Чернопенье (Бахматовский)
Рождение ребёнка
1824

Дочь: Матрона Горотовна

Мать ребёнка: Исупова Соломона Михайловна

п. Чернопенье (Бахматовский)
Рождение ребёнка
1826

Дочь: Наталия Горотовна

Мать ребёнка: Исупова Соломона Михайловна

п. Чернопенье (Бахматовский)
Рождение ребёнка
1829

Сын: Исупов Викул Горотович

Мать ребёнка: Исупова Соломона Михайловна

п. Чернопенье (Бахматовский)
Рождение ребёнка
1830

Дочь: Евдокия Горотовна

Мать ребёнка: Исупова Соломона Михайловна

п. Чернопенье (Бахматовский)
Рождение ребёнка
1833

Сын: Исупов Аверкий Горотович

Мать ребёнка: Исупова Соломона Михайловна

п. Чернопенье (Бахматовский)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Исупова Соломона Михайловна

п. Чернопенье (Бахматовский)
Место жительства
Неизвестно
п. Чернопенье (Бахматовский)
Смерть
После 1834
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