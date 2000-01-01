Исупов Горот Андреевич
Место рожденияд. Ростригинина
Дата рождения1798
Дата смертиПосле 1834
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798
Отец: не указан
Мать: не указана
д. Ростригинина
Вятский уезд, Вязовская волость
Место жительства
1816
п. Чернопенье (Бахматовский)
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Гликерия Горотовна
Мать ребёнка: Исупова Соломона Михайловна
п. Чернопенье (Бахматовский)
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Агафия Горотовна
Мать ребёнка: Исупова Соломона Михайловна
п. Чернопенье (Бахматовский)
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Матрона Горотовна
Мать ребёнка: Исупова Соломона Михайловна
п. Чернопенье (Бахматовский)
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Наталия Горотовна
Мать ребёнка: Исупова Соломона Михайловна
п. Чернопенье (Бахматовский)
Рождение ребёнка
1829
Мать ребёнка: Исупова Соломона Михайловна
п. Чернопенье (Бахматовский)
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Евдокия Горотовна
Мать ребёнка: Исупова Соломона Михайловна
п. Чернопенье (Бахматовский)
Рождение ребёнка
1833
Мать ребёнка: Исупова Соломона Михайловна
п. Чернопенье (Бахматовский)
Бракосочетание
Неизвестно
п. Чернопенье (Бахматовский)
Место жительства
Неизвестно
п. Чернопенье (Бахматовский)
Смерть
После 1834