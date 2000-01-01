Попова (Мамаева) Елизавета Игнатьева
Место рожденияд. Нагорская
Дата рождения1763
Дата смертиПосле 1816
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763
Отец: не указан
Мать: не указана
д. Нагорская
Быстрицкая волость
Бракосочетание
08.02.1784 ст.
п. Чернопенье (Бахматовский)
1784г. (свадьба) МК Камещницкое ГАКО ф. 237 оп. 75 д. 1014 невеста Быстрицкого прихода д. Нагорская отец Игнат Мамаев оба первым браком
Рождение ребёнка
1788
Отец ребёнка: Попов Михаил Фёдорович
п. Чернопенье (Бахматовский)
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Исупова Соломона Михайловна
Отец ребёнка: Попов Михаил Фёдорович
п. Чернопенье (Бахматовский)
Рождение ребёнка
1802
Дочь: Евдокия Михайловна
Отец ребёнка: Попов Михаил Фёдорович
п. Чернопенье (Бахматовский)
Место жительства
Неизвестно
п. Чернопенье (Бахматовский)
Смерть
После 1816