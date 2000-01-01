Попова (Мамаева) Елизавета Игнатьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попова (Мамаева) Елизавета Игнатьева

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Место рождения

д. Нагорская

Дата рождения

1763

Дата смерти

После 1816

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Нагорская
Быстрицкая волость
Бракосочетание
08.02.1784 ст.

Муж: Попов Михаил Фёдорович

п. Чернопенье (Бахматовский)
1784г. (свадьба) МК Камещницкое ГАКО ф. 237 оп. 75 д. 1014 невеста Быстрицкого прихода д. Нагорская отец Игнат Мамаев оба первым браком
Рождение ребёнка
1788

Сын: Попов Егор Михайлович

Отец ребёнка: Попов Михаил Фёдорович

п. Чернопенье (Бахматовский)
Рождение ребёнка
1794

Дочь: Исупова Соломона Михайловна

Отец ребёнка: Попов Михаил Фёдорович

п. Чернопенье (Бахматовский)
Рождение ребёнка
1802

Дочь: Евдокия Михайловна

Отец ребёнка: Попов Михаил Фёдорович

п. Чернопенье (Бахматовский)
Место жительства
Неизвестно
п. Чернопенье (Бахматовский)
Смерть
После 1816
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