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Попов Иван Иванович

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Место рождения

Усовы, Оричевский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

1723

Дата смерти

До 1782

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723

Отец: Попов Иван Степанович

Мать: не указана

Усовы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1745

Сын: Попов Фёдор Иванович

Мать ребёнка: Попова Марьяна Степановна

Усовы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1751

Сын: Попов Иван Иванович

Мать ребёнка: Попова Марьяна Степановна

п. Чернопенье (Бахматовский)
Рождение ребёнка
1756

Сын: Попов Михаил Иванович

Мать ребёнка: Попова Марьяна Степановна

п. Чернопенье (Бахматовский)
Рождение ребёнка
1760

Сын: Попов Сила Иванович

Мать ребёнка: Попова Марьяна Степановна

Рождение ребёнка
1763

Сын: Попов Трофим Иванович

Мать ребёнка: Попова Марьяна Степановна

п. Чернопенье (Бахматовский)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Попова Марьяна Степановна

п. Чернопенье (Бахматовский)
Место жительства
Неизвестно
п. Чернопенье (Бахматовский)
Смерть
До 1782
п. Чернопенье (Бахматовский)
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