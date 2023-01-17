Попов Иван Иванович
Место рождения
Дата рождения1723
Дата смертиДо 1782
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723
Отец: Попов Иван Степанович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1745
Сын: Попов Фёдор Иванович
Мать ребёнка: Попова Марьяна Степановна
Рождение ребёнка
1751
Сын: Попов Иван Иванович
Мать ребёнка: Попова Марьяна Степановна
п. Чернопенье (Бахматовский)
Рождение ребёнка
1756
Мать ребёнка: Попова Марьяна Степановна
п. Чернопенье (Бахматовский)
Рождение ребёнка
1760
Сын: Попов Сила Иванович
Мать ребёнка: Попова Марьяна Степановна
Рождение ребёнка
1763
Мать ребёнка: Попова Марьяна Степановна
п. Чернопенье (Бахматовский)
Бракосочетание
Неизвестно
п. Чернопенье (Бахматовский)
Место жительства
Неизвестно
п. Чернопенье (Бахматовский)
Смерть
До 1782
п. Чернопенье (Бахматовский)