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Попов Михаил Иванович

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Место рождения

п. Чернопенье (Бахматовский)

Дата рождения

1756

Дата смерти

01.02.1822

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756

Отец: Попов Иван Иванович

Мать: Попова Марьяна Степановна

п. Чернопенье (Бахматовский)
Рождение ребёнка
1778

Сын: Попов Андрей Михайлович

Мать ребёнка: Попова Татьяна Ивановна

п. Чернопенье (Бахматовский)
Рождение ребёнка
11.05.1784 ст.

Дочь: Феодосия Михайловна

Мать ребёнка: Попова Татьяна Ивановна

п. Чернопенье (Бахматовский)
1784г. (ДР) МК Камещницкое ГАКО ф. 237 оп. 75 д. 1014
Рождение ребёнка
1791

Дочь: Коновалова Катерина Михайловна

Мать ребёнка: Попова Татьяна Ивановна

п. Чернопенье (Бахматовский)
Рождение ребёнка
1799

Дочь: Евдокия Михайловна

Мать ребёнка: Попова Татьяна Ивановна

п. Чернопенье (Бахматовский)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Попова Татьяна Ивановна

п. Чернопенье (Бахматовский)
Место жительства
Неизвестно
п. Чернопенье (Бахматовский)
Смерть
01.02.1822
п. Чернопенье (Бахматовский)
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