Попов Михаил Иванович
Место рожденияп. Чернопенье (Бахматовский)
Дата рождения1756
Дата смерти01.02.1822
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756
Отец: Попов Иван Иванович
п. Чернопенье (Бахматовский)
Рождение ребёнка
1778
Мать ребёнка: Попова Татьяна Ивановна
п. Чернопенье (Бахматовский)
Рождение ребёнка
11.05.1784 ст.
Дочь: Феодосия Михайловна
Мать ребёнка: Попова Татьяна Ивановна
п. Чернопенье (Бахматовский)
1784г. (ДР) МК Камещницкое ГАКО ф. 237 оп. 75 д. 1014
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Коновалова Катерина Михайловна
Мать ребёнка: Попова Татьяна Ивановна
п. Чернопенье (Бахматовский)
Рождение ребёнка
1799
Дочь: Евдокия Михайловна
Мать ребёнка: Попова Татьяна Ивановна
п. Чернопенье (Бахматовский)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Попова Татьяна Ивановна
п. Чернопенье (Бахматовский)
Место жительства
Неизвестно
п. Чернопенье (Бахматовский)
Смерть
01.02.1822
п. Чернопенье (Бахматовский)