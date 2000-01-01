Попов Андрей Михайлович
Место рожденияп. Чернопенье (Бахматовский)
Дата рождения1778
Дата смерти02.05.1783 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778
Отец: Попов Михаил Иванович
Мать: Попова Татьяна Ивановна
п. Чернопенье (Бахматовский)
Место жительства
Неизвестно
п. Чернопенье (Бахматовский)
Смерть
02.05.1783 ст.
п. Чернопенье (Бахматовский)
1783г. (смерть 6 лет) МК Камещницкое ГАКО ф. 237 оп. 75 д. 1013