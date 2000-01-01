Попов Андрей Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПопов Андрей Михайлович

Попов Андрей Михайлович

avatar

Место рождения

п. Чернопенье (Бахматовский)

Дата рождения

1778

Дата смерти

02.05.1783 ст.

Пол

Мужской

Отец

1756 г.р.

Мать

1755 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778

Отец: Попов Михаил Иванович

Мать: Попова Татьяна Ивановна

п. Чернопенье (Бахматовский)
Место жительства
Неизвестно
п. Чернопенье (Бахматовский)
Смерть
02.05.1783 ст.
п. Чернопенье (Бахматовский)
1783г. (смерть 6 лет) МК Камещницкое ГАКО ф. 237 оп. 75 д. 1013
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close