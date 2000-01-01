Попова (?) Татьяна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1755
Дата смертиПосле 1816
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755
Отец: не указан
Мать: не указана
Быстрицкая волость
Рождение ребёнка
1778
Отец ребёнка: Попов Михаил Иванович
п. Чернопенье (Бахматовский)
Рождение ребёнка
11.05.1784 ст.
Дочь: Феодосия Михайловна
Отец ребёнка: Попов Михаил Иванович
п. Чернопенье (Бахматовский)
1784г. (ДР) МК Камещницкое ГАКО ф. 237 оп. 75 д. 1014
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Коновалова Катерина Михайловна
Отец ребёнка: Попов Михаил Иванович
п. Чернопенье (Бахматовский)
Рождение ребёнка
1799
Дочь: Евдокия Михайловна
Отец ребёнка: Попов Михаил Иванович
п. Чернопенье (Бахматовский)
Бракосочетание
Неизвестно
п. Чернопенье (Бахматовский)
Место жительства
Неизвестно
п. Чернопенье (Бахматовский)
Смерть
После 1816