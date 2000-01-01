Попова (?) Татьяна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попова (?) Татьяна Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1755

Дата смерти

После 1816

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755

Отец: не указан

Мать: не указана

Быстрицкая волость
Рождение ребёнка
1778

Сын: Попов Андрей Михайлович

Отец ребёнка: Попов Михаил Иванович

п. Чернопенье (Бахматовский)
Рождение ребёнка
11.05.1784 ст.

Дочь: Феодосия Михайловна

Отец ребёнка: Попов Михаил Иванович

п. Чернопенье (Бахматовский)
1784г. (ДР) МК Камещницкое ГАКО ф. 237 оп. 75 д. 1014
Рождение ребёнка
1791

Дочь: Коновалова Катерина Михайловна

Отец ребёнка: Попов Михаил Иванович

п. Чернопенье (Бахматовский)
Рождение ребёнка
1799

Дочь: Евдокия Михайловна

Отец ребёнка: Попов Михаил Иванович

п. Чернопенье (Бахматовский)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Попов Михаил Иванович

п. Чернопенье (Бахматовский)
Место жительства
Неизвестно
п. Чернопенье (Бахматовский)
Смерть
После 1816
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