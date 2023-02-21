Коновалова (Попова) Катерина Михайловна
Место рожденияп. Чернопенье (Бахматовский)
Дата рождения1791
Дата смертиПосле 1819
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791
Отец: Попов Михаил Иванович
Мать: Попова Татьяна Ивановна
п. Чернопенье (Бахматовский)
Рождение ребёнка
1810
Сын: Коновалов Василий Денисович
Отец ребёнка: Коновалов Денис Осипов
п. Чернопенье (Бахматовский)
Рождение ребёнка
1819
Сын: Коновалов Григорий Денисович
Отец ребёнка: Коновалов Денис Осипов
п. Чернопенье (Бахматовский)
Бракосочетание
Неизвестно
п. Чернопенье (Бахматовский)
Место жительства
Неизвестно
п. Чернопенье (Бахматовский)
Смерть
После 1819