Коновалова (Попова) Катерина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коновалова (Попова) Катерина Михайловна

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Место рождения

п. Чернопенье (Бахматовский)

Дата рождения

1791

Дата смерти

После 1819

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: Попов Михаил Иванович

Мать: Попова Татьяна Ивановна

п. Чернопенье (Бахматовский)
Рождение ребёнка
1810

Сын: Коновалов Василий Денисович

Отец ребёнка: Коновалов Денис Осипов

п. Чернопенье (Бахматовский)
Рождение ребёнка
1819

Сын: Коновалов Григорий Денисович

Отец ребёнка: Коновалов Денис Осипов

п. Чернопенье (Бахматовский)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коновалов Денис Осипов

п. Чернопенье (Бахматовский)
Место жительства
Неизвестно
п. Чернопенье (Бахматовский)
Смерть
После 1819
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