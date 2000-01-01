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Коновалов Денис Осипов

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Место рождения

п. Ивана Исадова

Дата рождения

1789

Дата смерти

1856

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789

Отец: Коновалов Осип Васильевич

Мать: не указана

п. Ивана Исадова
Место жительства
1808
Рождение ребёнка
1810

Сын: Коновалов Василий Денисович

Мать ребёнка: Коновалова Катерина Михайловна

п. Чернопенье (Бахматовский)
Рождение ребёнка
1819

Сын: Коновалов Григорий Денисович

Мать ребёнка: Коновалова Катерина Михайловна

п. Чернопенье (Бахматовский)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коновалова Мария Ефимовна

п. Чернопенье (Бахматовский)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коновалова Катерина Михайловна

п. Чернопенье (Бахматовский)
Место жительства
Неизвестно
п. Чернопенье (Бахматовский)
Смерть
1856
п. Чернопенье (Бахматовский)
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