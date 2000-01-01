Коновалов Денис Осипов
Место рожденияп. Ивана Исадова
Дата рождения1789
Дата смерти1856
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789
Отец: Коновалов Осип Васильевич
Мать: не указана
п. Ивана Исадова
Место жительства
1808
Рождение ребёнка
1810
Сын: Коновалов Василий Денисович
Мать ребёнка: Коновалова Катерина Михайловна
п. Чернопенье (Бахматовский)
Рождение ребёнка
1819
Сын: Коновалов Григорий Денисович
Мать ребёнка: Коновалова Катерина Михайловна
п. Чернопенье (Бахматовский)
Бракосочетание
Неизвестно
п. Чернопенье (Бахматовский)
Бракосочетание
Неизвестно
п. Чернопенье (Бахматовский)
Место жительства
Неизвестно
п. Чернопенье (Бахматовский)
Смерть
1856
п. Чернопенье (Бахматовский)