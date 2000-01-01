Коновалов Василий Денисович
Место рожденияп. Чернопенье (Бахматовский)
Дата рождения1810
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
п. Чернопенье (Бахматовский)
Рождение ребёнка
1837
Сын: Коновалов Козма Васильевич
Мать ребёнка: Коновалова Марфа Иванова
п. Чернопенье (Бахматовский)
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Ольга Васильевна
Мать ребёнка: Коновалова Марфа Иванова
п. Чернопенье (Бахматовский)
Рождение ребёнка
1845
Сын: Коновалов Прокоп Васильевич
Мать ребёнка: Коновалова Марфа Иванова
п. Чернопенье (Бахматовский)
Рождение ребёнка
05.07.1862 ст.
Сын: Коновалов Илья Васильевич
Мать ребёнка: Коновалова Евдокия Климентева
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Коновалова Марфа Иванова
п. Чернопенье (Бахматовский)
Место жительства
Неизвестно
п. Чернопенье (Бахматовский)
Смерть
Неизвестно