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Коновалов Василий Денисович

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Место рождения

п. Чернопенье (Бахматовский)

Дата рождения

1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: Коновалов Денис Осипов

Мать: Коновалова Катерина Михайловна

п. Чернопенье (Бахматовский)
Рождение ребёнка
1837

Сын: Коновалов Козма Васильевич

Мать ребёнка: Коновалова Марфа Иванова

п. Чернопенье (Бахматовский)
Рождение ребёнка
1840

Дочь: Ольга Васильевна

Мать ребёнка: Коновалова Марфа Иванова

п. Чернопенье (Бахматовский)
Рождение ребёнка
1845

Сын: Коновалов Прокоп Васильевич

Мать ребёнка: Коновалова Марфа Иванова

п. Чернопенье (Бахматовский)
Рождение ребёнка
05.07.1862 ст.

Сын: Коновалов Илья Васильевич

Мать ребёнка: Коновалова Евдокия Климентева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коновалова Евдокия Климентева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коновалова Марфа Иванова

п. Чернопенье (Бахматовский)
Место жительства
Неизвестно
п. Чернопенье (Бахматовский)
Смерть
Неизвестно
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