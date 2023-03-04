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Коновалова Марфа Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1811

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коновалов Василий Денисович

Чернопенье, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Место жительства
Неизвестно
Чернопенье, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1837

Сын: Коновалов Козма Васильевич

Отец ребёнка: Коновалов Василий Денисович

Чернопенье, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1840

Дочь: (Коновалова) Ольга Васильевна

Отец ребёнка: Коновалов Василий Денисович

Чернопенье, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1845

Сын: Коновалов Прокоп Васильевич

Отец ребёнка: Коновалов Василий Денисович

Чернопенье, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно

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