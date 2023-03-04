Коновалова Марфа Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1811
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1837
Сын: Коновалов Козма Васильевич
Отец ребёнка: Коновалов Василий Денисович
Рождение ребёнка
1840
Дочь: (Коновалова) Ольга Васильевна
Отец ребёнка: Коновалов Василий Денисович
Рождение ребёнка
1845
Сын: Коновалов Прокоп Васильевич
Отец ребёнка: Коновалов Василий Денисович
Смерть
Неизвестно