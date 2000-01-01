Попов Тимофей Никитин
Место рожденияп. Чернопенье (Бахматовский)
Дата рождения1824
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец: Попов Никита Трофимович
п. Чернопенье (Бахматовский)
Бракосочетание
02.02.1842
п. Чернопенье (Бахматовский)
Рождение ребёнка
1843
Мать ребёнка: Попова Варвара Прокопьева
п. Чернопенье (Бахматовский)
Рождение ребёнка
16.02.1845
Сын: Попов Поликарп Тимофеевич
Мать ребёнка: Попова Варвара Прокопьева
п. Чернопенье (Бахматовский)
Рождение ребёнка
1846
Сын: Попов Спиридон Тимофеевич
Мать ребёнка: Попова Варвара Прокопьева
п. Чернопенье (Бахматовский)
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Феодосия Тимофеевна
Мать ребёнка: Попова Варвара Прокопьева
п. Чернопенье (Бахматовский)
Место жительства
Неизвестно
п. Чернопенье (Бахматовский)
Смерть
Неизвестно