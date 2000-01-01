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Попов Тимофей Никитин

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Место рождения

п. Чернопенье (Бахматовский)

Дата рождения

1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: Попов Никита Трофимович

Мать: Попова Евдокия Алексеевна

п. Чернопенье (Бахматовский)
Бракосочетание
02.02.1842

Жена: Попова Варвара Прокопьева

п. Чернопенье (Бахматовский)
Рождение ребёнка
1843

Сын: Попов Иван Тимофеевич

Мать ребёнка: Попова Варвара Прокопьева

п. Чернопенье (Бахматовский)
Рождение ребёнка
16.02.1845

Сын: Попов Поликарп Тимофеевич

Мать ребёнка: Попова Варвара Прокопьева

п. Чернопенье (Бахматовский)
Рождение ребёнка
1846

Сын: Попов Спиридон Тимофеевич

Мать ребёнка: Попова Варвара Прокопьева

п. Чернопенье (Бахматовский)
Рождение ребёнка
1854

Дочь: Феодосия Тимофеевна

Мать ребёнка: Попова Варвара Прокопьева

п. Чернопенье (Бахматовский)
Место жительства
Неизвестно
п. Чернопенье (Бахматовский)
Смерть
Неизвестно
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