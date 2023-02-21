Попова (Хорошавина) Варвара Прокопьева
Место рожденияд. Камешницкая
Дата рождения1824
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец: не указан
Мать: не указана
д. Камешницкая
Бракосочетание
02.02.1842
п. Чернопенье (Бахматовский)
Рождение ребёнка
1843
Отец ребёнка: Попов Тимофей Никитин
п. Чернопенье (Бахматовский)
Рождение ребёнка
16.02.1845
Сын: Попов Поликарп Тимофеевич
Отец ребёнка: Попов Тимофей Никитин
п. Чернопенье (Бахматовский)
Рождение ребёнка
1846
Сын: Попов Спиридон Тимофеевич
Отец ребёнка: Попов Тимофей Никитин
п. Чернопенье (Бахматовский)
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Феодосия Тимофеевна
Отец ребёнка: Попов Тимофей Никитин
п. Чернопенье (Бахматовский)
Место жительства
Неизвестно
п. Чернопенье (Бахматовский)
Смерть
Неизвестно