Кислицына (?) Параскева Митина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКислицына (?) Параскева Митина

Кислицына (?) Параскева Митина

avatar

Место рождения

Усовы, Оричевский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

1762

Дата смерти

После 1795

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762

Отец: не указан

Мать: не указана

Усовы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1786

Сын: Кислицын Пантелей Алексеевич

Отец ребёнка: Кислицын Алексей Парфёнович

д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Рождение ребёнка
1787

Дочь: Попова Евдокия Алексеевна

Отец ребёнка: Кислицын Алексей Парфёнович

д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Рождение ребёнка
1788

Сын: Кислицын Сила Алексеевич

Отец ребёнка: Кислицын Алексей Парфёнович

д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Рождение ребёнка
1794

Сын: Кислицын Иван Алексеевич

Отец ребёнка: Кислицын Алексей Парфёнович

д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Рождение ребёнка
1800

Сын: Кислицын Филип Алексеевич

Отец ребёнка: Кислицын Алексей Парфёнович

д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кислицын Алексей Парфёнович

д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
2 брак
Место жительства
Неизвестно
д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Смерть
После 1795
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close