Кислицына (?) Параскева Митина
Место рождения
Дата рождения1762
Дата смертиПосле 1795
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1786
Сын: Кислицын Пантелей Алексеевич
Отец ребёнка: Кислицын Алексей Парфёнович
д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Рождение ребёнка
1787
Дочь: Попова Евдокия Алексеевна
Отец ребёнка: Кислицын Алексей Парфёнович
д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Рождение ребёнка
1788
Отец ребёнка: Кислицын Алексей Парфёнович
д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Рождение ребёнка
1794
Отец ребёнка: Кислицын Алексей Парфёнович
д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Рождение ребёнка
1800
Сын: Кислицын Филип Алексеевич
Отец ребёнка: Кислицын Алексей Парфёнович
д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Бракосочетание
Неизвестно
д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
2 брак
Место жительства
Неизвестно
д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Смерть
После 1795