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Кислицына Васса Лавронова

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Место рождения

п. Доровского

Дата рождения

1723

Дата смерти

1785

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723

Отец: не указан

Мать: не указана

п. Доровского
Спасская волость
Рождение ребёнка
1744

Сын: Кислицын Лука Парфёнович

Отец ребёнка: Кислицын Парфён Никифорович

Рождение ребёнка
1747

Сын: Кислицын Алексей Парфёнович

Отец ребёнка: Кислицын Парфён Никифорович

Шипицыны, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1755

Сын: Кислицын Павел Парфёнович

Отец ребёнка: Кислицын Парфён Никифорович

Шипицыны, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
1785

Муж: Кислицын Парфён Никифорович

Шипицыны, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Место жительства
Неизвестно
Шипицыны, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
1785
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