Кислицына Васса Лавронова
Место рожденияп. Доровского
Дата рождения1723
Дата смерти1785
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723
Отец: не указан
Мать: не указана
п. Доровского
Спасская волость
Рождение ребёнка
1744
Отец ребёнка: Кислицын Парфён Никифорович
Рождение ребёнка
1747
Сын: Кислицын Алексей Парфёнович
Отец ребёнка: Кислицын Парфён Никифорович
Рождение ребёнка
1755
Сын: Кислицын Павел Парфёнович
Отец ребёнка: Кислицын Парфён Никифорович
Бракосочетание
1785
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1785