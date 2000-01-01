Кислицын Павел Парфёнович
Место рожденияд. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Дата рождения1755
Дата смерти1808
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755
д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Рождение ребёнка
1781
Мать ребёнка: Кислицына Феодосия Ивановна
Рождение ребёнка
1787
Дочь: Евдокия Павловна
Мать ребёнка: Кислицына Феодосия Ивановна
Рождение ребёнка
1788
Сын: Кислицын Дмитрий Павлович
Мать ребёнка: Кислицына Феодосия Ивановна
д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Марельяна Павловна
Мать ребёнка: Кислицына Феодосия Ивановна
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Анна Павловна
Мать ребёнка: Кислицына Феодосия Ивановна
Рождение ребёнка
1801
Дочь: Марфа Павловна
Мать ребёнка: Кислицына Феодосия Ивановна
д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Бракосочетание
Неизвестно
д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Место жительства
Неизвестно
д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Смерть
1808
д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)