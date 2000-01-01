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Кислицын Павел Парфёнович

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Место рождения

д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)

Дата рождения

1755

Дата смерти

1808

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755

Отец: Кислицын Парфён Никифорович

Мать: Кислицына Васса Лавронова

д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Рождение ребёнка
1781

Сын: Кислицын Андрей Павлович

Мать ребёнка: Кислицына Феодосия Ивановна

Рождение ребёнка
1787

Дочь: Евдокия Павловна

Мать ребёнка: Кислицына Феодосия Ивановна

Рождение ребёнка
1788

Сын: Кислицын Дмитрий Павлович

Мать ребёнка: Кислицына Феодосия Ивановна

д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Рождение ребёнка
1793

Дочь: Марельяна Павловна

Мать ребёнка: Кислицына Феодосия Ивановна

Рождение ребёнка
1794

Дочь: Анна Павловна

Мать ребёнка: Кислицына Феодосия Ивановна

Рождение ребёнка
1801

Дочь: Марфа Павловна

Мать ребёнка: Кислицына Феодосия Ивановна

д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кислицына Феодосия Ивановна

д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Место жительства
Неизвестно
д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Смерть
1808
д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
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