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Кислицын Дмитрий Павлович

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Место рождения

д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)

Дата рождения

1788

Дата смерти

1853

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788

Отец: Кислицын Павел Парфёнович

Мать: Кислицына Феодосия Ивановна

д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Рождение ребёнка
1810

Сын: Кислицын Влас Дмитриевич

Мать ребёнка: Кислицына Агафия Тихонова

д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Рождение ребёнка
1813

Сын: Кислицын Иван Дмитриевич

Мать ребёнка: Кислицына Агафия Тихонова

д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Рождение ребёнка
1821

Дочь: Фёкла Дмитриевна

Мать ребёнка: Кислицына Агафия Тихонова

д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Рождение ребёнка
1822

Дочь: Пелагея Дмитриевна

Мать ребёнка: Кислицына Агафия Тихонова

д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Рождение ребёнка
1825

Сын: Кислицын Савва Дмитриевич

Мать ребёнка: Кислицына Агафия Тихонова

д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Рождение ребёнка
1831

Сын: Кислицын Прокоп Дмитриевич

Мать ребёнка: Кислицына Агафия Тихонова

д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Пелагея Дмитриевна

Мать ребёнка: Кислицына Агафия Тихонова

д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кислицына Агафия Тихонова

д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Место жительства
Неизвестно
д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Смерть
1853
д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
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