Кислицын Дмитрий Павлович
Место рожденияд. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Дата рождения1788
Дата смерти1853
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788
д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Рождение ребёнка
1810
Мать ребёнка: Кислицына Агафия Тихонова
д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Рождение ребёнка
1813
Мать ребёнка: Кислицына Агафия Тихонова
д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Фёкла Дмитриевна
Мать ребёнка: Кислицына Агафия Тихонова
д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Пелагея Дмитриевна
Мать ребёнка: Кислицына Агафия Тихонова
д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Рождение ребёнка
1825
Сын: Кислицын Савва Дмитриевич
Мать ребёнка: Кислицына Агафия Тихонова
д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Рождение ребёнка
1831
Сын: Кислицын Прокоп Дмитриевич
Мать ребёнка: Кислицына Агафия Тихонова
д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Пелагея Дмитриевна
Мать ребёнка: Кислицына Агафия Тихонова
д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Бракосочетание
Неизвестно
д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Место жительства
Неизвестно
д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Смерть
1853
д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)