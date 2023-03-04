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Кислицына Агафия Тихонова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1790

Дата смерти

После 1858

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кислицын Дмитрий Павлович

Шипицыны, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Место жительства
Неизвестно
Шипицыны, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1810

Сын: Кислицын Влас Дмитриевич

Отец ребёнка: Кислицын Дмитрий Павлович

Шипицыны, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1813

Сын: Кислицын Иван Дмитриевич

Отец ребёнка: Кислицын Дмитрий Павлович

Шипицыны, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1821

Дочь: (Кислицына) Фёкла Дмитриевна

Отец ребёнка: Кислицын Дмитрий Павлович

Шипицыны, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1822

Дочь: (Кислицына) Пелагея Дмитриевна

Отец ребёнка: Кислицын Дмитрий Павлович

Шипицыны, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1825

Сын: Кислицын Савва Дмитриевич

Отец ребёнка: Кислицын Дмитрий Павлович

Шипицыны, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1831

Сын: Кислицын Прокоп Дмитриевич

Отец ребёнка: Кислицын Дмитрий Павлович

Шипицыны, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1832

Дочь: (Кислицына) Пелагея Дмитриевна

Отец ребёнка: Кислицын Дмитрий Павлович

Шипицыны, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1858

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