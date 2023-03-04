Кислицына Агафия Тихонова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1790
Дата смертиПосле 1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1810
Отец ребёнка: Кислицын Дмитрий Павлович
Рождение ребёнка
1813
Отец ребёнка: Кислицын Дмитрий Павлович
Рождение ребёнка
1821
Дочь: (Кислицына) Фёкла Дмитриевна
Отец ребёнка: Кислицын Дмитрий Павлович
Рождение ребёнка
1822
Дочь: (Кислицына) Пелагея Дмитриевна
Отец ребёнка: Кислицын Дмитрий Павлович
Рождение ребёнка
1825
Сын: Кислицын Савва Дмитриевич
Отец ребёнка: Кислицын Дмитрий Павлович
Рождение ребёнка
1831
Сын: Кислицын Прокоп Дмитриевич
Отец ребёнка: Кислицын Дмитрий Павлович
Рождение ребёнка
1832
Дочь: (Кислицына) Пелагея Дмитриевна
Отец ребёнка: Кислицын Дмитрий Павлович
Смерть
После 1858