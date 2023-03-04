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Кислицын Савва Дмитриевич

Место рождения

Шипицыны, Оричевский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

1825

Дата смерти

После 1858

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: Кислицын Дмитрий Павлович

Мать: Кислицына Агафия Тихонова

Шипицыны, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кислицына Анна Филимонова

Шипицыны, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Место жительства
Неизвестно
Шипицыны, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1846

Дочь: (Кислицына) Параскева Саввовна

Мать ребёнка: Кислицына Анна Филимонова

Шипицыны, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Кислицына Анастасия Саввовна

Мать ребёнка: Кислицына Анна Филимонова

Шипицыны, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
12.10.1849

Сын: Кислицын Дмитрий Саввович

Мать ребёнка: Кислицына Анна Филимонова

Шипицыны, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1853

Сын: Кислицын Афанасий Саввович

Мать ребёнка: Кислицына Анна Филимонова

Шипицыны, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1855

Сын: Кислицын Гурий Саввович

Мать ребёнка: Кислицына Анна Филимонова

Шипицыны, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1857

Дочь: (Кислицына) Ксения Саввовна

Мать ребёнка: Кислицына Анна Филимонова

Шипицыны, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1858

Сын: Кислицын Афанасий Саввович

Мать ребёнка: Кислицына Анна Филимонова

Шипицыны, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1858

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