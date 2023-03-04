Кислицын Савва Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения1825
Дата смертиПосле 1858
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1846
Дочь: (Кислицына) Параскева Саввовна
Мать ребёнка: Кислицына Анна Филимонова
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Кислицына Анастасия Саввовна
Мать ребёнка: Кислицына Анна Филимонова
Рождение ребёнка
12.10.1849
Сын: Кислицын Дмитрий Саввович
Мать ребёнка: Кислицына Анна Филимонова
Рождение ребёнка
1853
Сын: Кислицын Афанасий Саввович
Мать ребёнка: Кислицына Анна Филимонова
Рождение ребёнка
1855
Мать ребёнка: Кислицына Анна Филимонова
Рождение ребёнка
1857
Дочь: (Кислицына) Ксения Саввовна
Мать ребёнка: Кислицына Анна Филимонова
Рождение ребёнка
1858
Сын: Кислицын Афанасий Саввович
Мать ребёнка: Кислицына Анна Филимонова
Смерть
После 1858