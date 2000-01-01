Кислицына (?) Анна Филимонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКислицына (?) Анна Филимонова

Кислицына (?) Анна Филимонова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1827

Дата смерти

После 1858

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1846

Дочь: Параскева Саввовна

Отец ребёнка: Кислицын Савва Дмитриевич

д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Кислицына Анастасия Саввовна

Отец ребёнка: Кислицын Савва Дмитриевич

д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Рождение ребёнка
12.10.1849

Сын: Кислицын Дмитрий Саввович

Отец ребёнка: Кислицын Савва Дмитриевич

д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Рождение ребёнка
1853

Сын: Кислицын Афанасий Саввович

Отец ребёнка: Кислицын Савва Дмитриевич

д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Рождение ребёнка
1855

Сын: Кислицын Гурий Саввович

Отец ребёнка: Кислицын Савва Дмитриевич

д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Ксения Саввовна

Отец ребёнка: Кислицын Савва Дмитриевич

д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Рождение ребёнка
1858

Сын: Кислицын Афанасий Саввович

Отец ребёнка: Кислицын Савва Дмитриевич

д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кислицын Савва Дмитриевич

д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Место жительства
Неизвестно
д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Смерть
После 1858
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