Кислицына (?) Анна Филимонова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1827
Дата смертиПосле 1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Параскева Саввовна
Отец ребёнка: Кислицын Савва Дмитриевич
д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Кислицына Анастасия Саввовна
Отец ребёнка: Кислицын Савва Дмитриевич
д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Рождение ребёнка
12.10.1849
Сын: Кислицын Дмитрий Саввович
Отец ребёнка: Кислицын Савва Дмитриевич
д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Рождение ребёнка
1853
Сын: Кислицын Афанасий Саввович
Отец ребёнка: Кислицын Савва Дмитриевич
д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Рождение ребёнка
1855
Отец ребёнка: Кислицын Савва Дмитриевич
д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Ксения Саввовна
Отец ребёнка: Кислицын Савва Дмитриевич
д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Рождение ребёнка
1858
Сын: Кислицын Афанасий Саввович
Отец ребёнка: Кислицын Савва Дмитриевич
д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Бракосочетание
Неизвестно
д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Место жительства
Неизвестно
д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Смерть
После 1858