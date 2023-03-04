Кислицына Феодосия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1759
Дата смертиПосле 1795
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1781
Отец ребёнка: Кислицын Павел Парфёнович
Рождение ребёнка
1787
Дочь: (Кислицына) Евдокия Павловна
Отец ребёнка: Кислицын Павел Парфёнович
Рождение ребёнка
1788
Сын: Кислицын Дмитрий Павлович
Отец ребёнка: Кислицын Павел Парфёнович
Рождение ребёнка
1793
Дочь: (Кислицына) Марельяна Павловна
Отец ребёнка: Кислицын Павел Парфёнович
Рождение ребёнка
1794
Дочь: (Кислицына) Анна Павловна
Отец ребёнка: Кислицын Павел Парфёнович
Рождение ребёнка
1801
Дочь: (Кислицына) Марфа Павловна
Отец ребёнка: Кислицын Павел Парфёнович
Смерть
После 1795