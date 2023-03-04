Кислицына Феодосия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кислицына Феодосия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1759

Дата смерти

После 1795

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кислицын Павел Парфёнович

Шипицыны, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Место жительства
Неизвестно
Шипицыны, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1781

Сын: Кислицын Андрей Павлович

Отец ребёнка: Кислицын Павел Парфёнович

Рождение ребёнка
1787

Дочь: (Кислицына) Евдокия Павловна

Отец ребёнка: Кислицын Павел Парфёнович

Рождение ребёнка
1788

Сын: Кислицын Дмитрий Павлович

Отец ребёнка: Кислицын Павел Парфёнович

Шипицыны, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1793

Дочь: (Кислицына) Марельяна Павловна

Отец ребёнка: Кислицын Павел Парфёнович

Рождение ребёнка
1794

Дочь: (Кислицына) Анна Павловна

Отец ребёнка: Кислицын Павел Парфёнович

Рождение ребёнка
1801

Дочь: (Кислицына) Марфа Павловна

Отец ребёнка: Кислицын Павел Парфёнович

Шипицыны, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1795
Шипицыны, Оричевский муниципальный район, Кировская область

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