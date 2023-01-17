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Кислицын Данил Никитин

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Место рождения

Мартыновы, Оричевский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

1673

Дата смерти

1748

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1673

Отец: Кислицын Никита Павлович

Мать: Кислицына Ульяна Прокопьева

Мартыновы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1699

Сын: Кислицын Никифор Данилович

Мать ребёнка: Кислицына Пелагея Фитисова

д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Рождение ребёнка
1703

Дочь: Параскева Даниловна

Мать ребёнка: Кислицына Пелагея Фитисова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кислицына Пелагея Фитисова

Место жительства
Неизвестно
д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Смерть
1748
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