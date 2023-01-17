Кислицын Данил Никитин
Место рождения
Дата рождения1673
Дата смерти1748
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1673
Рождение ребёнка
1699
Сын: Кислицын Никифор Данилович
Мать ребёнка: Кислицына Пелагея Фитисова
д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Рождение ребёнка
1703
Дочь: Параскева Даниловна
Мать ребёнка: Кислицына Пелагея Фитисова
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Смерть
1748