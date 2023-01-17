Кислицына Ульяна Прокопьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1650
Дата смертиПосле 1710
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1650
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1673
Отец ребёнка: Кислицын Никита Павлович
Мартыновы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1680
Отец ребёнка: Кислицын Никита Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Кислицын Никита Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1710