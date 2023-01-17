Кислицына Ульяна Прокопьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кислицына Ульяна Прокопьева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1650

Дата смерти

После 1710

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1650

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1673

Сын: Кислицын Данил Никитин

Отец ребёнка: Кислицын Никита Павлович

Мартыновы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1680

Сын: Кислицын Анофрей Никитин

Отец ребёнка: Кислицын Никита Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кислицын Пётр Никитин

Отец ребёнка: Кислицын Никита Павлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кислицын Никита Павлович

Смерть
После 1710
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