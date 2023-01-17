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Кислицын Никита Павлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1650

Дата смерти

1727

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1650

Отец: Кислицын д. Кислицкая

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1673

Сын: Кислицын Данил Никитин

Мать ребёнка: Кислицына Ульяна Прокопьева

Мартыновы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1680

Сын: Кислицын Анофрей Никитин

Мать ребёнка: Кислицына Ульяна Прокопьева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кислицын Пётр Никитин

Мать ребёнка: Кислицына Ульяна Прокопьева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кислицына Ульяна Прокопьева

Место жительства
Неизвестно
Мартыновы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
1727
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