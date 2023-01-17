Кислицын Никита Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1650
Дата смерти1727
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1650
Отец: Кислицын д. Кислицкая
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1673
Мать ребёнка: Кислицына Ульяна Прокопьева
Рождение ребёнка
1680
Мать ребёнка: Кислицына Ульяна Прокопьева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Кислицына Ульяна Прокопьева
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1727