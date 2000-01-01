Кислицына Пелагея Фитисова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1680
Дата смертиПосле 1710
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1680
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1699
Сын: Кислицын Никифор Данилович
Отец ребёнка: Кислицын Данил Никитин
д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Рождение ребёнка
1703
Дочь: Параскева Даниловна
Отец ребёнка: Кислицын Данил Никитин
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1710