Кислицына Пелагея Фитисова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кислицына Пелагея Фитисова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1680

Дата смерти

После 1710

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1680

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1699

Сын: Кислицын Никифор Данилович

Отец ребёнка: Кислицын Данил Никитин

д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Рождение ребёнка
1703

Дочь: Параскева Даниловна

Отец ребёнка: Кислицын Данил Никитин

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кислицын Данил Никитин

Смерть
После 1710
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