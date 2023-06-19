Лунева Авдотья (Евдокия) Андреева
Место рождения
Дата рожденияОколо 1722
Дата смертиМежду 1795 и 1816
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1722
Отец: Андрей
Мать: не указана
Село Чанки и церковь Введения Пресвятой Богородицы известны с XVI столетия. В писцовых книгах того времени встречается запись: «...За Москвою рекою село Чаянка, а в нем церковь Введение Пречистые Бого... Показать все
Бракосочетание
Между 1743 и 1744
Муж: Лунев Степан Иевлев
Упоминание
1744
Ивановская, Егорьевск, Московская область
Московская область, Егорьевский район, Сергиевский (Рязанская губ., Егорьевский у., с. Ивановское, церковь Сергиевская) | ф.203, оп.747, д. 99 Исповедные ведомости Сергиевской церкви с. Ивановского 17... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1747
Сын: Федор Степанов
Отец ребёнка: Лунев Степан Иевлев
Рождение ребёнка
Около 1749
Сын: Прохор Степанов
Отец ребёнка: Лунев Степан Иевлев
Рождение ребёнка
Около 1751
Сын: Григорий Степанов
Отец ребёнка: Лунев Степан Иевлев
Рождение ребёнка
Около 1759
Сын: Сидор Степанов
Отец ребёнка: Лунев Степан Иевлев
Рождение ребёнка
Около 1760
Сын: Семен Степанов
Отец ребёнка: Лунев Степан Иевлев
Место жительства
1763
Работа или профессия
Неизвестно
крепостная крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Между 1795 и 1816