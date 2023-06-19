Лунева Авдотья (Евдокия) Андреева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лунева Авдотья (Евдокия) Андреева

Место рождения

Чанки, Коломенский, Московская область

Дата рождения

Около 1722

Дата смерти

Между 1795 и 1816

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Около 1726 г.р.

Дети

Около 1747 г.р.
Около 1749 г.р.
Около 1751 г.р.
Около 1759 г.р.
Около 1760 г.р.

Добавил:

НМ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1722

Отец: Андрей

Мать: не указана

Чанки, Коломенский, Московская область
Село Чанки и церковь Введения Пресвятой Богородицы известны с XVI столетия. В писцовых книгах того времени встречается запись: «...За Москвою рекою село Чаянка, а в нем церковь Введение Пречистые Бого... Показать все
Бракосочетание
Между 1743 и 1744

Муж: Лунев Степан Иевлев

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Упоминание
1744
Ивановская, Егорьевск, Московская область
Московская область, Егорьевский район, Сергиевский (Рязанская губ., Егорьевский у., с. Ивановское, церковь Сергиевская) | ф.203, оп.747, д. 99 Исповедные ведомости Сергиевской церкви с. Ивановского 17... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1747

Сын: Федор Степанов

Отец ребёнка: Лунев Степан Иевлев

Рождение ребёнка
Около 1749

Сын: Прохор Степанов

Отец ребёнка: Лунев Степан Иевлев

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1751

Сын: Григорий Степанов

Отец ребёнка: Лунев Степан Иевлев

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1759

Сын: Сидор Степанов

Отец ребёнка: Лунев Степан Иевлев

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1760

Сын: Семен Степанов

Отец ребёнка: Лунев Степан Иевлев

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Место жительства
1763
Тимшино, Егорьевск, Московская область
Работа или профессия
Неизвестно
крепостная крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Тимшино, Егорьевск, Московская область
Смерть
Между 1795 и 1816