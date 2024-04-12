Лунев Степан Иевлев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лунев Степан Иевлев

Место рождения

Тимшино, Егорьевск, Московская область

Дата рождения

Около 1726

Дата смерти

1795

Пол

Мужской

Отец

Около 1684 г.р.

Мать

Около 1690 г.р.

Жена

Около 1722 г.р.

Дети

Около 1747 г.р.
Около 1749 г.р.
Около 1751 г.р.
Около 1759 г.р.
Около 1760 г.р.

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1726

Отец: Лунев/дыдаев Иев Григорьев

Мать: Лунев/дыдаев Анна Иванова

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Бракосочетание
Между 1743 и 1744

Жена: Лунева Авдотья (Евдокия) Андреева

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Упоминание
1744
Ивановская, Егорьевск, Московская область
Московская область, Егорьевский район, Сергиевский (Рязанская губ., Егорьевский у., с. Ивановское, церковь Сергиевская) | ф.203, оп.747, д. 99 Исповедные ведомости Сергиевской церкви с. Ивановского 17... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1747

Сын: Федор Степанов

Мать ребёнка: Лунева Авдотья (Евдокия) Андреева

Рождение ребёнка
Около 1749

Сын: Прохор Степанов

Мать ребёнка: Лунева Авдотья (Евдокия) Андреева

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1751

Сын: Григорий Степанов

Мать ребёнка: Лунева Авдотья (Евдокия) Андреева

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1759

Сын: Сидор Степанов

Мать ребёнка: Лунева Авдотья (Евдокия) Андреева

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1760

Сын: Семен Степанов

Мать ребёнка: Лунева Авдотья (Евдокия) Андреева

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Работа или профессия
Неизвестно
крепостной крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Тимшино, Егорьевск, Московская область
Смерть
1795
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