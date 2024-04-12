Лунев Степан Иевлев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1726
Дата смерти1795
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1726
Бракосочетание
Между 1743 и 1744
Упоминание
1744
Ивановская, Егорьевск, Московская область
Московская область, Егорьевский район, Сергиевский (Рязанская губ., Егорьевский у., с. Ивановское, церковь Сергиевская) | ф.203, оп.747, д. 99 Исповедные ведомости Сергиевской церкви с. Ивановского 17... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1747
Сын: Федор Степанов
Мать ребёнка: Лунева Авдотья (Евдокия) Андреева
Рождение ребёнка
Около 1749
Сын: Прохор Степанов
Мать ребёнка: Лунева Авдотья (Евдокия) Андреева
Рождение ребёнка
Около 1751
Сын: Григорий Степанов
Мать ребёнка: Лунева Авдотья (Евдокия) Андреева
Рождение ребёнка
Около 1759
Сын: Сидор Степанов
Мать ребёнка: Лунева Авдотья (Евдокия) Андреева
Рождение ребёнка
Около 1760
Сын: Семен Степанов
Мать ребёнка: Лунева Авдотья (Евдокия) Андреева
Работа или профессия
Неизвестно
крепостной крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1795