Чанки
Коломенский, Московская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- село
- Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
3791Чанки, с. каз.при пруде.35133386470Церковь православная 1.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
1583. Чанки, село бывшее государственное, дворов 141, жителей 749, церковь православная
Населённые местности Московской губернии 1913 года
Наименования населённых пунктовВёрст до МосквыВёрст до волостного правленияВёрст до ж/д станцииДворовПримечание
Село Чанки435144Земское училище и лавка общества потребителей.
Имение Н-ков П. Е. Миляева, при с. Чанки43станция Голутвино. 4—Земское училище, Общество потребителей.
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
39859Чанкисело55°07'с.ш.38°49'в.д.N-37-030
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
46738000771с Чанкисело