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Семен Степанов

Место рождения

Тимшино, Егорьевск, Московская область

Дата рождения

Около 1760

Дата смерти

1811

Пол

Мужской

Отец

Около 1726 г.р.

Мать

Около 1722 г.р.

Жена

Около 1764 г.р.

Дети

Около 1787 г.р.
Около 1791 г.р.
Около 1793 г.р.
1795 г.р.
Около 1798 г.р.

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1760

Отец: Лунев Степан Иевлев

Мать: Лунева Авдотья (Евдокия) Андреева

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Бракосочетание
1781

Жена: Авдотья (Евдокия) Афанасьева

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1787

Сын: Родион Семенов

Мать ребёнка: Авдотья (Евдокия) Афанасьева

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1791

Дочь: Фекла Семенова

Мать ребёнка: Авдотья (Евдокия) Афанасьева

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1793

Дочь: Дарья Семенова

Мать ребёнка: Авдотья (Евдокия) Афанасьева

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
1795

Дочь: Арина Семенова

Мать ребёнка: Авдотья (Евдокия) Афанасьева

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1798

Сын: Перфилий Семенов

Мать ребёнка: Авдотья (Евдокия) Афанасьева

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Работа или профессия
Неизвестно
крепостной крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Тимшино, Егорьевск, Московская область
Смерть
1811
Тимшино, Егорьевск, Московская область
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