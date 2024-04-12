Семен Степанов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1760
Дата смерти1811
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1760
Бракосочетание
1781
Рождение ребёнка
Около 1787
Сын: Родион Семенов
Мать ребёнка: Авдотья (Евдокия) Афанасьева
Рождение ребёнка
Около 1791
Дочь: Фекла Семенова
Мать ребёнка: Авдотья (Евдокия) Афанасьева
Рождение ребёнка
Около 1793
Дочь: Дарья Семенова
Мать ребёнка: Авдотья (Евдокия) Афанасьева
Рождение ребёнка
1795
Дочь: Арина Семенова
Мать ребёнка: Авдотья (Евдокия) Афанасьева
Рождение ребёнка
Около 1798
Сын: Перфилий Семенов
Мать ребёнка: Авдотья (Евдокия) Афанасьева
Работа или профессия
Неизвестно
крепостной крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1811