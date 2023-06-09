Авдотья (Евдокия) Афанасьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Авдотья (Евдокия) Афанасьева

Место рождения

Тимшино, Егорьевск, Московская область

Дата рождения

Около 1764

Дата смерти

После 1816

Пол

Женский

Отец

Около 1715 г.р.

Мать

Около 1723 г.р.

Муж

Около 1760 г.р.

Дети

Около 1787 г.р.
Около 1791 г.р.
Около 1793 г.р.
1795 г.р.
Около 1798 г.р.

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1764

Отец: Лунев Афанасий Антипов

Мать: Анна Иванова

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Бракосочетание
1781

Муж: Семен Степанов

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1787

Сын: Родион Семенов

Отец ребёнка: Семен Степанов

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1791

Дочь: Фекла Семенова

Отец ребёнка: Семен Степанов

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1793

Дочь: Дарья Семенова

Отец ребёнка: Семен Степанов

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
1795

Дочь: Арина Семенова

Отец ребёнка: Семен Степанов

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1798

Сын: Перфилий Семенов

Отец ребёнка: Семен Степанов

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Работа или профессия
Неизвестно
крепостная крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Тимшино, Егорьевск, Московская область
Смерть
После 1816
Тимшино, Егорьевск, Московская область