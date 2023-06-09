Авдотья (Евдокия) Афанасьева
Место рождения
Дата рожденияОколо 1764
Дата смертиПосле 1816
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1764
Отец: Лунев Афанасий Антипов
Мать: Анна Иванова
Бракосочетание
1781
Муж: Семен Степанов
Рождение ребёнка
Около 1787
Сын: Родион Семенов
Отец ребёнка: Семен Степанов
Рождение ребёнка
Около 1791
Дочь: Фекла Семенова
Отец ребёнка: Семен Степанов
Рождение ребёнка
Около 1793
Дочь: Дарья Семенова
Отец ребёнка: Семен Степанов
Рождение ребёнка
1795
Дочь: Арина Семенова
Отец ребёнка: Семен Степанов
Рождение ребёнка
Около 1798
Сын: Перфилий Семенов
Отец ребёнка: Семен Степанов
Работа или профессия
Неизвестно
крепостная крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1816