Прохор Степанов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1749
Дата смерти1822
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1749
Рождение ребёнка
Около 1771
Дочь: Акилина Прохорова
Мать ребёнка: Акилина Иванова
Рождение ребёнка
Около 1783
Сын: Феоктист Прохоров
Мать ребёнка: Акилина Иванова
Рождение ребёнка
Около 1788
Дочь: Пелагея Прохорова
Мать ребёнка: Акилина Иванова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ксения (Аксинья) Прохорова
Мать ребёнка: Акилина Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Акилина Иванова
Работа или профессия
Неизвестно
крепостной крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1822