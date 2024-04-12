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Прохор Степанов

Место рождения

Тимшино, Егорьевск, Московская область

Дата рождения

Около 1749

Дата смерти

1822

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1749

Отец: Лунев Степан Иевлев

Мать: Лунева Авдотья (Евдокия) Андреева

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1771

Дочь: Акилина Прохорова

Мать ребёнка: Акилина Иванова

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1783

Сын: Феоктист Прохоров

Мать ребёнка: Акилина Иванова

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1788

Дочь: Пелагея Прохорова

Мать ребёнка: Акилина Иванова

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ксения (Аксинья) Прохорова

Мать ребёнка: Акилина Иванова

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Акилина Иванова

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Работа или профессия
Неизвестно
крепостной крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Тимшино, Егорьевск, Московская область
Смерть
1822
Тимшино, Егорьевск, Московская область
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