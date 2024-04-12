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Акилина Иванова

Место рождения

Тимшино, Егорьевск, Московская область

Дата рождения

Около 1756

Дата смерти

Между 1795 и 1816

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1749 г.р.

Дети

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1756

Отец: не указан

Мать: не указана

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1771

Дочь: Акилина Прохорова

Отец ребёнка: Прохор Степанов

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1783

Сын: Феоктист Прохоров

Отец ребёнка: Прохор Степанов

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1788

Дочь: Пелагея Прохорова

Отец ребёнка: Прохор Степанов

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ксения (Аксинья) Прохорова

Отец ребёнка: Прохор Степанов

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Прохор Степанов

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Работа или профессия
Неизвестно
крепостная крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Тимшино, Егорьевск, Московская область
Смерть
Между 1795 и 1816
Тимшино, Егорьевск, Московская область
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