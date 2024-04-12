Акилина Иванова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1756
Дата смертиМежду 1795 и 1816
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1756
Рождение ребёнка
Около 1771
Дочь: Акилина Прохорова
Отец ребёнка: Прохор Степанов
Рождение ребёнка
Около 1783
Сын: Феоктист Прохоров
Отец ребёнка: Прохор Степанов
Рождение ребёнка
Около 1788
Дочь: Пелагея Прохорова
Отец ребёнка: Прохор Степанов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ксения (Аксинья) Прохорова
Отец ребёнка: Прохор Степанов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Прохор Степанов
Работа или профессия
Неизвестно
крепостная крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Между 1795 и 1816