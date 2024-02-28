Феоктист Прохоров
Место рождения
Дата рожденияОколо 1783
Дата смерти1828
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1783
Отец: Прохор Степанов
Мать: Акилина Иванова
Рождение ребёнка
Около 1811
Дочь: Пелагея Феоктистова
Мать ребёнка: Дарья
Рождение ребёнка
Около 1814
Сын: Трофим Феоктистов
Мать ребёнка: Дарья
Место жительства
1816
Рождение ребёнка
Около 1819
Мать ребёнка: Дарья
Рождение ребёнка
Около 1823
Сын: Павел Феоктистов
Мать ребёнка: Дарья
Рождение ребёнка
Около 1825
Дочь: Ирина Феоктистова
Мать ребёнка: Дарья
Рождение ребёнка
Около 1829
Сын: Петр Феоктистов
Мать ребёнка: Дарья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Авдотья (Евдокия) Феоктистова
Мать ребёнка: Дарья
Работа или профессия
Неизвестно
крепостной крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1828