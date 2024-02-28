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Феоктист Прохоров

Место рождения

Тимшино, Егорьевск, Московская область

Дата рождения

Около 1783

Дата смерти

1828

Пол

Мужской

Отец

Около 1749 г.р.

Мать

Около 1756 г.р.

Жена

Около 1785 г.р.

Дети

Около 1811 г.р.
Около 1814 г.р.
Около 1819 г.р.
Около 1823 г.р.
Около 1825 г.р.
Около 1829 г.р.

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1783

Отец: Прохор Степанов

Мать: Акилина Иванова

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1811

Дочь: Пелагея Феоктистова

Мать ребёнка: Дарья

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1814

Сын: Трофим Феоктистов

Мать ребёнка: Дарья

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Место жительства
1816
Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1819

Сын: Изот (Зотик) Феоктистов

Мать ребёнка: Дарья

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1823

Сын: Павел Феоктистов

Мать ребёнка: Дарья

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1825

Дочь: Ирина Феоктистова

Мать ребёнка: Дарья

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1829

Сын: Петр Феоктистов

Мать ребёнка: Дарья

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Авдотья (Евдокия) Феоктистова

Мать ребёнка: Дарья

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дарья

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Работа или профессия
Неизвестно
крепостной крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Тимшино, Егорьевск, Московская область
Смерть
1828
Тимшино, Егорьевск, Московская область
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