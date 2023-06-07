Федор Степанов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1747
Дата смерти1819
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1747
Рождение ребёнка
Около 1777
Сын: Григорий Федоров
Мать ребёнка: Акилина Артемова
Рождение ребёнка
Около 1783
Сын: Егор Федоров
Мать ребёнка: Акилина Артемова
Рождение ребёнка
Около 1786
Сын: Василий Федоров
Мать ребёнка: Акилина Артемова
Рождение ребёнка
1795
Дочь: Анна Федорова
Мать ребёнка: Акилина Артемова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Параскева Федорова
Мать ребёнка: Акилина Артемова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гаврила Федоров
Мать ребёнка: Акилина Артемова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Акилина Артемова
Работа или профессия
Неизвестно
крепостной крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1819
ГАРО, ревизия Тимшино 1834, л.л328об и 329.Федор Степанов 66 по прошлой ревизии, умре в 1819