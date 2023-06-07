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Федор Степанов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1747

Дата смерти

1819

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1747

Отец: Лунев Степан Иевлев

Мать: Лунева Авдотья (Евдокия) Андреева

Рождение ребёнка
Около 1777

Сын: Григорий Федоров

Мать ребёнка: Акилина Артемова

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1783

Сын: Егор Федоров

Мать ребёнка: Акилина Артемова

Рождение ребёнка
Около 1786

Сын: Василий Федоров

Мать ребёнка: Акилина Артемова

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
1795

Дочь: Анна Федорова

Мать ребёнка: Акилина Артемова

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Параскева Федорова

Мать ребёнка: Акилина Артемова

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гаврила Федоров

Мать ребёнка: Акилина Артемова

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Акилина Артемова

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Работа или профессия
Неизвестно
крепостной крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Тимшино, Егорьевск, Московская область
Смерть
1819
Тимшино, Егорьевск, Московская область
ГАРО, ревизия Тимшино 1834, л.л328об и 329.Федор Степанов 66 по прошлой ревизии, умре в 1819