Григорий Степанов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1751
Дата смертиПосле 1780
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1751
Военная служба
1774
ф. 129, оп.1, д.9 л. 810|отдан в рекруты 1774 году
Рождение ребёнка
Около 1777
Дочь: Ксения (Аксинья) Григорьева
Мать ребёнка: Акилина Иванова
Рождение ребёнка
Около 1780
Дочь: Акилина Григорьева
Мать ребёнка: Акилина Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Акилина Иванова
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1780