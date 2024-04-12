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Григорий Степанов

Место рождения

Тимшино, Егорьевск, Московская область

Дата рождения

Около 1751

Дата смерти

После 1780

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1751

Отец: Лунев Степан Иевлев

Мать: Лунева Авдотья (Евдокия) Андреева

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Военная служба
1774
ф. 129, оп.1, д.9 л. 810|отдан в рекруты 1774 году
Рождение ребёнка
Около 1777

Дочь: Ксения (Аксинья) Григорьева

Мать ребёнка: Акилина Иванова

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1780

Дочь: Акилина Григорьева

Мать ребёнка: Акилина Иванова

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Акилина Иванова

Место жительства
Неизвестно
Тимшино, Егорьевск, Московская область
Смерть
После 1780
Тимшино, Егорьевск, Московская область
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