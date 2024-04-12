Акилина Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАкилина Иванова

Акилина Иванова

Место рождения

Тимшино, Егорьевск, Московская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1751 г.р.

Дети

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1777

Дочь: Ксения (Аксинья) Григорьева

Отец ребёнка: Григорий Степанов

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1780

Дочь: Акилина Григорьева

Отец ребёнка: Григорий Степанов

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Григорий Степанов

Работа или профессия
Неизвестно
крепостная крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Тимшино, Егорьевск, Московская область
Смерть
Неизвестно
Тимшино, Егорьевск, Московская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close