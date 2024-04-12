Акилина Иванова
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1777
Дочь: Ксения (Аксинья) Григорьева
Отец ребёнка: Григорий Степанов
Рождение ребёнка
Около 1780
Дочь: Акилина Григорьева
Отец ребёнка: Григорий Степанов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Григорий Степанов
Работа или профессия
Неизвестно
крепостная крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно