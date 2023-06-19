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Сидор Степанов

Место рождения

Тимшино, Егорьевск, Московская область

Дата рождения

Около 1759

Дата смерти

1833

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1759

Отец: Лунев Степан Иевлев

Мать: Лунева Авдотья (Евдокия) Андреева

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Бракосочетание
1779

Жена: Федосья Феофанова

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
1780

Сын: Лётов Андрей Сидоров

Мать ребёнка: Федосья Феофанова

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Место жительства
1782
Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1792

Сын: Григорий Сидоров

Мать ребёнка: Федосья Феофанова

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Место жительства
1795
Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1797

Сын: Василий Сидоров

Мать ребёнка: Федосья Феофанова

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Место жительства
1811
Тимшино, Егорьевск, Московская область
Место жительства
1816
Тимшино, Егорьевск, Московская область
Место жительства
1834
Тимшино, Егорьевск, Московская область
Работа или профессия
Неизвестно
крепостной
Место жительства
Неизвестно
Тимшино, Егорьевск, Московская область
Смерть
1833
Тимшино, Егорьевск, Московская область