Сидор Степанов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1759
Дата смерти1833
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1759
Бракосочетание
1779
Жена: Федосья Феофанова
Рождение ребёнка
1780
Сын: Лётов Андрей Сидоров
Мать ребёнка: Федосья Феофанова
Место жительства
1782
Рождение ребёнка
Около 1792
Сын: Григорий Сидоров
Мать ребёнка: Федосья Феофанова
Место жительства
1795
Рождение ребёнка
Около 1797
Сын: Василий Сидоров
Мать ребёнка: Федосья Феофанова
Место жительства
1811
Место жительства
1816
Место жительства
1834
Работа или профессия
Неизвестно
крепостной
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1833