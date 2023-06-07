Андрей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1722
Дочь: Лунева Авдотья (Евдокия) Андреева
Село Чанки и церковь Введения Пресвятой Богородицы известны с XVI столетия. В писцовых книгах того времени встречается запись: «...За Москвою рекою село Чаянка, а в нем церковь Введение Пречистые Бого... Показать все
Смерть
Неизвестно
Коломенский уезд, с.Чанки