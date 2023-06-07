Андрей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андрей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НМ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1722

Дочь: Лунева Авдотья (Евдокия) Андреева

Мать ребёнка: не указана

Чанки, Коломенский, Московская область
Село Чанки и церковь Введения Пресвятой Богородицы известны с XVI столетия. В писцовых книгах того времени встречается запись: «...За Москвою рекою село Чаянка, а в нем церковь Введение Пречистые Бого... Показать все
Смерть
Неизвестно
Чанки, Коломенский, Московская область
Коломенский уезд, с.Чанки
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