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Соболев Николай Флавианович

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Место рождения

Георгиевская, Сямженский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

04.05.1885 ст.

Дата смерти

26.11.1937

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.05.1885 ст.

Отец: Соболев Флавиан Варсонофиевич

Мать: Соболева Любовь Александровна

Георгиевская, Сямженский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
31.08.1905 ст.

Жена: Соболева Мария Михайловна

Работа или профессия
1905
22.8.1905. Определен на место дьякона к Богородицкой Заозерской церкви Кадниковского уезда, Вологодской губернии.
Работа или профессия
1905
20.9.1905 по прошению определен штатным дьяконом в Вологодский Кафедральный собор.
Посвящение в духовный сан
1905
23.9.1905г рукоположен в сан диакона.
Посвящение в духовный сан
06.05.1906
6.5.1906г рукоположен во священника к Кузьмерской Флоро-Лаврской церкви Кадниковского уезда
Работа или профессия
27.07.1906 ст.
Утвержден в должности заведующего и законоучителя Кузьмерской 2классной школы. В должности был по 4мая 1909г.
Работа или профессия
26.09.1906 ст.
С 26.6.1906 Законоучитель земских училищ
Рождение ребёнка
21.10.1906 ст.

Дочь: Яковлева Тамара Николаевна

Мать ребёнка: Соболева Мария Михайловна

Георгиевская, Сямженский муниципальный район, Вологодская область
Работа или профессия
1909
Георгиевская, Сямженский муниципальный район, Вологодская область
6.4.1909 перемещен к Рубежской Георгиевской церкви Кадниковского уезда
Рождение ребёнка
17.02.1910 ст.

Дочь: Олферьева Ангелина Николаевна

Мать ребёнка: Соболева Мария Михайловна

Георгиевская, Сямженский муниципальный район, Вологодская область
Работа или профессия
27.12.1912 ст.
С 27 января 1912 года состоит председателем церковно-приходского попечительства.
Рождение ребёнка
30.12.1912 ст.

Сын: Соболев Михаил Николаевич

Мать ребёнка: Соболева Мария Михайловна

Георгиевская, Сямженский муниципальный район, Вологодская область
Награда
11.11.1913 ст.
Имеет светло-бронзовую медаль по случаю 300 лечения царствования Дома Романовых и свидетельство из ВДК на право ношения оной от 13 ноября 1913 года за N11710.
Награда
22.03.1914 ст.
Награжден набедренником.
Паломничество
27.05.1914 ст.
Москва, город федерального значения Москва
С разрешения Епархиального начальства с 27 мая по 12 июня 1914 г. увольнялся в г,Москву для поклонения святыням ея и на место служения возвратился своевременно.
Паломничество
27.05.1914 ст.
Москва, город федерального значения Москва
С разрешения Епархиального начальства с 27 мая по 12 июня 1914 г. увольнялся в г,Москву для поклонения святыням ея и на место служения возвратился своевременно.
Рождение ребёнка
07.04.1915 ст.

Дочь: Соболева Ольга Николаевна

Мать ребёнка: Соболева Мария Михайловна

Георгиевская, Сямженский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1920

Дочь: Соболева Галина Николаевна

Мать ребёнка: Соболева Мария Михайловна

Георгиевская, Сямженский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1922

Дочь: Соболева Маргарита Николаевна

Мать ребёнка: Соболева Мария Михайловна

Георгиевская, Сямженский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
12.03.1925

Сын: Соболев Иллирик Николаевич

Мать ребёнка: Соболева Мария Михайловна

Сокол, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1928

Дочь: Соболева Татьяна Николаевна

Мать ребёнка: Соболева Мария Михайловна

Георгиевская, Сямженский муниципальный район, Вологодская область
Арест
03.08.1937
31.8.37г. Отца Николая арестовали.
Осуждение
16.11.1937
16.11.37г осуждён тройкой УНКВД по Вологодской области (протокол N5) как участник контрреволюционной группы и приговорен к расстрелу.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Соболев Горгоний Николаевич

Мать ребёнка: Соболева Мария Михайловна

Георгиевская, Сямженский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
26.11.1937
Кадников, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Расстрелян по приговору тройки УНКВД
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