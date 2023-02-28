Соболев Николай Флавианович
Место рождения
Дата рождения04.05.1885 ст.
Дата смерти26.11.1937
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.05.1885 ст.
Бракосочетание
31.08.1905 ст.
Работа или профессия
1905
22.8.1905. Определен на место дьякона к Богородицкой Заозерской церкви Кадниковского уезда, Вологодской губернии.
Работа или профессия
1905
20.9.1905 по прошению определен штатным дьяконом в Вологодский Кафедральный собор.
Посвящение в духовный сан
1905
23.9.1905г рукоположен в сан диакона.
Посвящение в духовный сан
06.05.1906
6.5.1906г рукоположен во священника к Кузьмерской Флоро-Лаврской церкви Кадниковского уезда
Работа или профессия
27.07.1906 ст.
Утвержден в должности заведующего и законоучителя Кузьмерской 2классной школы. В должности был по 4мая 1909г.
Работа или профессия
26.09.1906 ст.
С 26.6.1906 Законоучитель земских училищ
Рождение ребёнка
21.10.1906 ст.
Дочь: Яковлева Тамара Николаевна
Мать ребёнка: Соболева Мария Михайловна
Работа или профессия
1909
6.4.1909 перемещен к Рубежской Георгиевской церкви Кадниковского уезда
Рождение ребёнка
17.02.1910 ст.
Дочь: Олферьева Ангелина Николаевна
Мать ребёнка: Соболева Мария Михайловна
Работа или профессия
27.12.1912 ст.
С 27 января 1912 года состоит председателем церковно-приходского попечительства.
Рождение ребёнка
30.12.1912 ст.
Сын: Соболев Михаил Николаевич
Мать ребёнка: Соболева Мария Михайловна
Награда
11.11.1913 ст.
Имеет светло-бронзовую медаль по случаю 300 лечения царствования Дома Романовых и свидетельство из ВДК на право ношения оной от 13 ноября 1913 года за N11710.
Награда
22.03.1914 ст.
Награжден набедренником.
Паломничество
27.05.1914 ст.
С разрешения Епархиального начальства с 27 мая по 12 июня 1914 г. увольнялся в г,Москву для поклонения святыням ея и на место служения возвратился своевременно.
Паломничество
27.05.1914 ст.
С разрешения Епархиального начальства с 27 мая по 12 июня 1914 г. увольнялся в г,Москву для поклонения святыням ея и на место служения возвратился своевременно.
Рождение ребёнка
07.04.1915 ст.
Дочь: Соболева Ольга Николаевна
Мать ребёнка: Соболева Мария Михайловна
Рождение ребёнка
1920
Дочь: Соболева Галина Николаевна
Мать ребёнка: Соболева Мария Михайловна
Рождение ребёнка
1922
Дочь: Соболева Маргарита Николаевна
Мать ребёнка: Соболева Мария Михайловна
Рождение ребёнка
12.03.1925
Сын: Соболев Иллирик Николаевич
Мать ребёнка: Соболева Мария Михайловна
Сокол, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Соболева Татьяна Николаевна
Мать ребёнка: Соболева Мария Михайловна
Арест
03.08.1937
31.8.37г. Отца Николая арестовали.
Осуждение
16.11.1937
16.11.37г осуждён тройкой УНКВД по Вологодской области (протокол N5) как участник контрреволюционной группы и приговорен к расстрелу.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Соболев Горгоний Николаевич
Мать ребёнка: Соболева Мария Михайловна
Смерть
26.11.1937
Кадников, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Расстрелян по приговору тройки УНКВД