Соболева (Копылова) Мария Михайловна
Место рождения
Дата рождения1885
Дата смерти1937
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Бракосочетание
31.08.1905 ст.
Рождение ребёнка
21.10.1906 ст.
Дочь: Яковлева Тамара Николаевна
Отец ребёнка: Соболев Николай Флавианович
Рождение ребёнка
17.02.1910 ст.
Дочь: Олферьева Ангелина Николаевна
Отец ребёнка: Соболев Николай Флавианович
Рождение ребёнка
30.12.1912 ст.
Сын: Соболев Михаил Николаевич
Отец ребёнка: Соболев Николай Флавианович
Рождение ребёнка
07.04.1915 ст.
Дочь: Соболева Ольга Николаевна
Отец ребёнка: Соболев Николай Флавианович
Рождение ребёнка
1920
Дочь: Соболева Галина Николаевна
Отец ребёнка: Соболев Николай Флавианович
Рождение ребёнка
1922
Дочь: Соболева Маргарита Николаевна
Отец ребёнка: Соболев Николай Флавианович
Рождение ребёнка
12.03.1925
Сын: Соболев Иллирик Николаевич
Отец ребёнка: Соболев Николай Флавианович
Сокол, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Соболева Татьяна Николаевна
Отец ребёнка: Соболев Николай Флавианович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Соболев Горгоний Николаевич
Отец ребёнка: Соболев Николай Флавианович
Смерть
1937