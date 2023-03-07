Соболева (Копылова) Мария Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соболева (Копылова) Мария Михайловна

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Место рождения

Георгиевская, Сямженский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1885

Дата смерти

1937

Пол

Женский

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: Копылов Михаил Дмитриевич

Мать: Копылова Ольга Андреевна

Георгиевская, Сямженский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
31.08.1905 ст.

Муж: Соболев Николай Флавианович

Рождение ребёнка
21.10.1906 ст.

Дочь: Яковлева Тамара Николаевна

Отец ребёнка: Соболев Николай Флавианович

Георгиевская, Сямженский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
17.02.1910 ст.

Дочь: Олферьева Ангелина Николаевна

Отец ребёнка: Соболев Николай Флавианович

Георгиевская, Сямженский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
30.12.1912 ст.

Сын: Соболев Михаил Николаевич

Отец ребёнка: Соболев Николай Флавианович

Георгиевская, Сямженский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
07.04.1915 ст.

Дочь: Соболева Ольга Николаевна

Отец ребёнка: Соболев Николай Флавианович

Георгиевская, Сямженский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1920

Дочь: Соболева Галина Николаевна

Отец ребёнка: Соболев Николай Флавианович

Георгиевская, Сямженский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1922

Дочь: Соболева Маргарита Николаевна

Отец ребёнка: Соболев Николай Флавианович

Георгиевская, Сямженский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
12.03.1925

Сын: Соболев Иллирик Николаевич

Отец ребёнка: Соболев Николай Флавианович

Сокол, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1928

Дочь: Соболева Татьяна Николаевна

Отец ребёнка: Соболев Николай Флавианович

Георгиевская, Сямженский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Соболев Горгоний Николаевич

Отец ребёнка: Соболев Николай Флавианович

Георгиевская, Сямженский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
1937
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