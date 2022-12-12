Олферьева (Соболева) Ангелина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Олферьева (Соболева) Ангелина Николаевна

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Место рождения

Георгиевская, Сямженский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

17.02.1910 ст.

Дата смерти

2004

Пол

Женский

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1910 ст.

Отец: Соболев Николай Флавианович

Мать: Соболева Мария Михайловна

Георгиевская, Сямженский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1932

Сын: Олферьев Геннадий Георгиевич

Отец ребёнка: Олферьев Георгий Александрович

Рождение ребёнка
1938

Сын: Олферьев Станислав Георгиевич

Отец ребёнка: Олферьев Георгий Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Олферьев Георгий Александрович

Смерть
2004
Актюбинск
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