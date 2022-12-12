Олферьева (Соболева) Ангелина Николаевна
Место рождения
Дата рождения17.02.1910 ст.
Дата смерти2004
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1910 ст.
Рождение ребёнка
1932
Сын: Олферьев Геннадий Георгиевич
Отец ребёнка: Олферьев Георгий Александрович
Рождение ребёнка
1938
Сын: Олферьев Станислав Георгиевич
Отец ребёнка: Олферьев Георгий Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
2004
Актюбинск