Копылова (Скороходова) Ольга Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Копылова (Скороходова) Ольга Андреевна

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Место рождения

Никольское, Сямженский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859

Отец: Скороходов Андрей Петрович

Мать: не указана

Никольское, Сямженский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1885

Дочь: Соболева Мария Михайловна

Отец ребёнка: Копылов Михаил Дмитриевич

Георгиевская, Сямженский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
05.01.1888 ст.

Дочь: Угрюмова Агния Михайловна

Отец ребёнка: Копылов Михаил Дмитриевич

Георгиевская, Сямженский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
11.04.1888 ст.

Сын: Копылов Алексей Михайлович

Отец ребёнка: Копылов Михаил Дмитриевич

Георгиевская, Сямженский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1890

Сын: Копылов Иван Михайлович

Отец ребёнка: Копылов Михаил Дмитриевич

Георгиевская, Сямженский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1892

Сын: Копылов Никандр Михайлович

Отец ребёнка: Копылов Михаил Дмитриевич

Георгиевская, Сямженский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Копылов Михаил Дмитриевич

Смерть
Неизвестно
Никольское, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
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