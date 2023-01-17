Копылова (Скороходова) Ольга Андреевна
Место рождения
Дата рождения1859
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859
Отец: Скороходов Андрей Петрович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Соболева Мария Михайловна
Отец ребёнка: Копылов Михаил Дмитриевич
Рождение ребёнка
05.01.1888 ст.
Дочь: Угрюмова Агния Михайловна
Отец ребёнка: Копылов Михаил Дмитриевич
Рождение ребёнка
11.04.1888 ст.
Сын: Копылов Алексей Михайлович
Отец ребёнка: Копылов Михаил Дмитриевич
Рождение ребёнка
1890
Отец ребёнка: Копылов Михаил Дмитриевич
Рождение ребёнка
1892
Сын: Копылов Никандр Михайлович
Отец ребёнка: Копылов Михаил Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Никольское, Сокольский муниципальный район, Вологодская область