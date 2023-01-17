Копылов Михаил Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения01.09.1853 ст.
Дата смертиДо 1915
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1853 ст.
Отец: Копылов Дмитрий Акимович
Мать: Копылова Анна Артемьевна
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Соболева Мария Михайловна
Мать ребёнка: Копылова Ольга Андреевна
Рождение ребёнка
05.01.1888 ст.
Дочь: Угрюмова Агния Михайловна
Мать ребёнка: Копылова Ольга Андреевна
Рождение ребёнка
11.04.1888 ст.
Сын: Копылов Алексей Михайлович
Мать ребёнка: Копылова Ольга Андреевна
Рождение ребёнка
1890
Мать ребёнка: Копылова Ольга Андреевна
Рождение ребёнка
1892
Сын: Копылов Никандр Михайлович
Мать ребёнка: Копылова Ольга Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Копылова Ольга Андреевна
Смерть
До 1915