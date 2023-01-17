Копылов Михаил Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКопылов Михаил Дмитриевич

Копылов Михаил Дмитриевич

avatar

Место рождения

Георгиевская, Сямженский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

01.09.1853 ст.

Дата смерти

До 1915

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1853 ст.

Отец: Копылов Дмитрий Акимович

Мать: Копылова Анна Артемьевна

Георгиевская, Сямженский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1885

Дочь: Соболева Мария Михайловна

Мать ребёнка: Копылова Ольга Андреевна

Георгиевская, Сямженский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
05.01.1888 ст.

Дочь: Угрюмова Агния Михайловна

Мать ребёнка: Копылова Ольга Андреевна

Георгиевская, Сямженский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
11.04.1888 ст.

Сын: Копылов Алексей Михайлович

Мать ребёнка: Копылова Ольга Андреевна

Георгиевская, Сямженский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1890

Сын: Копылов Иван Михайлович

Мать ребёнка: Копылова Ольга Андреевна

Георгиевская, Сямженский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1892

Сын: Копылов Никандр Михайлович

Мать ребёнка: Копылова Ольга Андреевна

Георгиевская, Сямженский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Копылова Ольга Андреевна

Смерть
До 1915
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close