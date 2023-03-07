Угрюмова (Копылова) Агния Михайловна
Место рождения
Дата рождения05.01.1888 ст.
Дата смерти01.01.1978
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1888 ст.
Рождение ребёнка
08.10.1914 ст.
Дочь: Нина Николаевна
Отец ребёнка: Угрюмов Николай Аверкиевич
Рождение ребёнка
18.03.1917 ст.
Сын: Угрюмов Никандр Николаевич
Отец ребёнка: Угрюмов Николай Аверкиевич
Рождение ребёнка
07.05.1919 ст.
Дочь: Мария Николаевна
Отец ребёнка: Угрюмов Николай Аверкиевич
Рождение ребёнка
20.11.1921
Дочь: Тамара Николаевна
Отец ребёнка: Угрюмов Николай Аверкиевич
Рождение ребёнка
20.11.1923
Дочь: Зуева Ольга Николаевна
Отец ребёнка: Угрюмов Николай Аверкиевич
Рождение ребёнка
27.09.1926
Дочь: Людмила Николаевна
Отец ребёнка: Угрюмов Николай Аверкиевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
01.01.1978