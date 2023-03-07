Угрюмова (Копылова) Агния Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Угрюмова (Копылова) Агния Михайловна

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Место рождения

Георгиевская, Сямженский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

05.01.1888 ст.

Дата смерти

01.01.1978

Пол

Женский

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1888 ст.

Отец: Копылов Михаил Дмитриевич

Мать: Копылова Ольга Андреевна

Георгиевская, Сямженский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
08.10.1914 ст.

Дочь: Нина Николаевна

Отец ребёнка: Угрюмов Николай Аверкиевич

Георгиевская, Сямженский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
18.03.1917 ст.

Сын: Угрюмов Никандр Николаевич

Отец ребёнка: Угрюмов Николай Аверкиевич

Георгиевская, Сямженский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
07.05.1919 ст.

Дочь: Мария Николаевна

Отец ребёнка: Угрюмов Николай Аверкиевич

Георгиевская, Сямженский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
20.11.1921

Дочь: Тамара Николаевна

Отец ребёнка: Угрюмов Николай Аверкиевич

Георгиевская, Сямженский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
20.11.1923

Дочь: Зуева Ольга Николаевна

Отец ребёнка: Угрюмов Николай Аверкиевич

Георгиевская, Сямженский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
27.09.1926

Дочь: Людмила Николаевна

Отец ребёнка: Угрюмов Николай Аверкиевич

Георгиевская, Сямженский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Угрюмов Николай Аверкиевич

Смерть
01.01.1978
Георгиевская, Сямженский муниципальный район, Вологодская область
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